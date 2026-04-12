Parma Napoli 1-1 | McTominay risponde a Strefezza L’Inter ringrazia Juve a -6 dalla squadra di Conte

Nel match tra Parma e Napoli, Strefezza ha segnato il gol che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, McTominay ha pareggiato i conti. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, mentre l'Inter si trova a ringraziare per il pareggio. La Juventus si trova ora a sei punti dalla squadra di Conte.

di Francesco Spagnolo Parma Napoli 1-1, Strefezza porta in vantaggio i padroni di casa. McTominay risponde nella ripresa. La Juve a -6 dalla squadra di Conte. Il match tra Parma Napoli si è concluso con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe le formazioni, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Il palcoscenico del Tardini ha offerto un confronto vibrante, sbloccato immediatamente dai padroni di casa. Già al primo minuto di gioco, infatti, Strefezza ha portato in vantaggio i ducali con un rasoterra chirurgico dal limite dell’area, sfruttando un assist perfetto di Nesta Elphege. Il Napoli di Conte ha reagito con veemenza, schiacciando gli avversari nella propria metà campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Napoli 1-1: McTominay risponde a Strefezza. L’Inter ringrazia. Juve a -6 dalla squadra di Conte Leggi anche: Parma-Napoli 1-1, McTominay risponde a Strefezza: azzurri fermati al Tardini Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.