Parma-Napoli 1-1 McTominay risponde a Strefezza | azzurri fermati al Tardini

Nel match giocato al Tardini, Parma e Napoli si sono affrontate senza vincitori né vinti, terminando con un punteggio di 1-1. Dopo il vantaggio di Strefezza per i padroni di casa, McTominay ha trovato il pareggio per gli ospiti. La partita si è conclusa quindi con un risultato di parità, impedendo alle due squadre di ottenere i tre punti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Si chiude in parità la sfida del Tardini tra Parma e Napoli. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Conte, costretta a inseguire dopo un avvio shock e incapace di completare la rimonta nonostante una ripresa più incisiva. La partita si era messa subito in salita per gli azzurri. Dopo appena 35 secondi, infatti, è stato Strefezza a portare in vantaggio il Parma con un destro a giro che, dopo aver colpito il palo, si è infilato alle spalle di Milinkovic-Savic. Un colpo immediato che ha indirizzato il primo tempo, con il Napoli in difficoltà nel trovare spazi contro il blocco basso della squadra di Cuesta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Parma-Napoli 1-1, McTominay risponde a Strefezza: azzurri fermati al Tardini Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Leggi anche: Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza. Poi ci pensa il solito McTominay