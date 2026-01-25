Juventus-Napoli 3-0 le pagelle | David 7 segna ancora Yildiz 7,5 decisivo Juan Jesus 4,5 bocciato

Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0. Le pagelle evidenziano le prestazioni di alcuni protagonisti, con David e Yildiz in evidenza, mentre Juan Jesus riceve una valutazione negativa. La partita ha confermato l'importanza di questo confronto nel contesto della stagione di entrambe le squadre.

Il big match della 22a giornata di Serie A se lo aggiudica la Juventus. La Vecchia Signora ha infatti trionfato per 3-0 sul Napoli. Un primo tempo a senso unico, con i bianconeri che si sono portati in vantaggio con David. Pochi minuti dopo, Conceicao è andato a pochi centimetri dal raddoppio, con Bongiorno che ha salvato il pallone in extremis sulla linea di porta. Nella ripresa la musica non è cambiata: i ragazzi di Conte hanno fatto fatica a costruire azioni pericolose, rimanendo schiacciati nella propria metà campo. Su un passaggio errato di Juan Jesus, Miretti ha recuperato il pallone, servendo subito Yildiz in area di rigore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

