Juventus-Napoli 3-0 le pagelle | David 7 segna ancora Yildiz 7,5 decisivo Juan Jesus 4,5 errore grave

Nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli. Le pagelle evidenziano le prestazioni di David, autore di un gol, e Yildiz, decisivo in campo, mentre Juan Jesus ha commesso un errore pesante. La partita ha confermato l'importanza della Juventus nel campionato, offrendo spunti interessanti sulle singole performance dei giocatori coinvolti.

