Juventus-Napoli 3-0 le pagelle | David 7 segna ancora Yildiz 7,5 decisivo Juan Jesus 4,5 errore grave
Nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli. Le pagelle evidenziano le prestazioni di David, autore di un gol, e Yildiz, decisivo in campo, mentre Juan Jesus ha commesso un errore pesante. La partita ha confermato l'importanza della Juventus nel campionato, offrendo spunti interessanti sulle singole performance dei giocatori coinvolti.
Il big match della 22a giornata di Serie A se lo aggiudica la Juventus. La Vecchia Signora ha infatti trionfato per 3-0 sul Napoli. Un primo tempo a senso unico, con i bianconeri che si sono portati in vantaggio con David. Pochi minuti dopo, Conceicao è andato a pochi centimetri dal raddoppio, con Bongiorno che ha salvato il pallone in extremis sulla linea di porta. Nella ripresa la musica non è cambiata: i ragazzi di Conte hanno fatto fatica a costruire azioni pericolose, rimanendo schiacciati nella propria metà campo. Su un passaggio errato di Juan Jesus, Miretti ha recuperato il pallone, servendo subito Yildiz in area di rigore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciatoNella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.
