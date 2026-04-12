Parma-Napoli 1-1 | il gol di McTominay non basta I fab four insieme non vanno

Nel match tra Parma e Napoli, terminato 1-1, il gol di McTominay non è bastato ai partenopei per ottenere i tre punti. La squadra di casa ha pareggiato e ha impedito alla formazione napoletana di mantenere il vantaggio in classifica. Con questo risultato, il Napoli si avvicina alla fine della corsa allo Scudetto, con i sogni tricolori che sembrano ormai sfumare.

ADDIO SOGNI TRICOLORI. Il Napoli frena bruscamente al Tardini, pareggiando 1-1 contro il Parma e dicendo virtualmente addio alla rincorsa Scudetto. La gara si mette subito in salita: dopo appena 35 secondi, un grave errore in disimpegno di Juan Jesus regala a Strefezza il gol del vantaggio emiliano. La squadra di Antonio Conte sbatte contro il muro difensivo di Cuesta per un’ora, trovando il pareggio solo al 60? con il solito Scott McTominay, servito da una sponda di Hojlund. L’ingresso di Alisson Santos vivacizza il finale, ma non basta. Questo passo falso fa un enorme favore all’ Inter, che battendo il Como nel posticipo serale può volare a +9 a sole sei giornate dal termine del campionato.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Parma-Napoli 1-1: il gol di McTominay non basta. I fab four insieme non vanno Leggi anche: Hojlund torna titolare a Parma-Napoli: Conte ripristina il 3-4-2-1 con i Fab Four, De Bruyne e McTominay trequartisti Cagliari-Napoli 0-1, ai partenopei basta il gol di McTominayQuarta vittoria di fila in campionato per il Napoli, che supera 1-0 in trasferta il Cagliari nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A e sale... Napoli-Parma, il gol di McTominay annullato per fuorigioco di Mazzocchi