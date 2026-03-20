Cagliari-Napoli 0-1 ai partenopei basta il gol di McTominay

Il Napoli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato battendo 1-0 il Cagliari nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A. La squadra partenopea ha deciso il match grazie al gol di McTominay e si è portata momentaneamente al secondo posto in classifica, a sei punti dalla capolista Inter e con due punti di vantaggio sul Milan, ora terzo.

Quarta vittoria di fila in campionato per il Napoli, che supera 1-0 in trasferta il Cagliari nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Inter e a più due sul Milan ora terzo. Decisiva la rete dopo appena due minuti di partita di McTominay, a segno in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un palo centrato da Buongiorno con respinta di Caprile. I sardi incassano così la terza sconfitta consecutiva ma restano a più sei sulla zona retrocessione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cagliari-Napoli 0-1, ai partenopei basta il gol di McTominay Articoli correlati Al Napoli basta un minuto e un gol di McTominay: vince a Cagliari e fa punti ChampionsLa squadra di Conte ha ottenuto il massimo col minino sforzo (0-1), mettendo pressione al Milan che domani affronta il Torino. Leggi anche: Basta McTominay, il Napoli vince di misura a Cagliari Napoli-Fiorentina, il primo gol di Gutierrez è un CAPOLAVORO Altri aggiornamenti su Cagliari Napoli 0 1 ai partenopei basta... Temi più discussi: Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Cagliari-Napoli, dirige Mariani: numeri e precedenti. Cagliari-Napoli 0-1: video, gol e highlightsAltro successo del Napoli che apre la 30^ giornata con l'1-0 di Cagliari, firmato McTominay. Lo scozzese spinge in rete da due passi la rete che vale la vittoria dopo 75 secondi, poi la squadra di Con ... sport.sky.it Cagliari-Napoli 0-1, fa tutto McTominay ad inizio partita: Conte può sorridereIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it Cagliari-Napoli, marcatori e tabellino https://mdst.it/4lHQwYN #SportMediaset - facebook.com facebook ULTIM'ORA SERIE A 30ª Giornata Cagliari-Napoli 0-1 #McTominay (2') #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com