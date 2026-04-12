Parma-Napoli 1-1 i partenopei rallentano nella rincorsa all' Inter capolista

Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Parma in una partita di Serie A giocata domenica pomeriggio. La gara si è disputata in un campo neutro e si è conclusa con un risultato di parità. Con questo risultato, la squadra partenopea rallenta la sua corsa verso la testa della classifica, attualmente occupata dall’Inter. La partita è stata seguita da circa 20.000 spettatori presenti allo stadio.

Parma, 12 aprile 2026 - Il Napoli non va oltre il pareggio, nella sfida domenicale del pomeriggio di Serie A. A Parma termina 1-1 tra i ducali e i partenopei, i quali perdono la chance di mettere pressione all'Inter in ottica Scudetto. In questa 32^ giornata di campionato la squadra di Antonio Conte ha evitato la sconfitta grazie al gol di Scott McTominay, che ha pareggiato i conti sulla rete firmata da Gabriel Strefezza dopo soli 35 secondi di gioco. Gli azzurri spingono tanto e mettono pressione alla difesa di casa per lunghi tratti del match, senza però riuscire a spuntarla contro l'organizzazione e la solidità della squadra di Carlos Cuesta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parma-Napoli 1-1, i partenopei rallentano nella rincorsa all'Inter capolista Allegri dribbla le domande sulla rincorsa all’Inter capolista: “Importante guardare le squadre dietro”Allegri predica calma al termine della vittoria netta conquistata dal suo Milan in casa del Bologna. Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”"> Il Napoli si affida al suo talento più puro per restare... Napoli Parma 0-0 Partita Serie A con i tifosi napoletani allo Stadio Maradona