Allegri dribbla le domande sulla rincorsa all'Inter capolista | Importante guardare le squadre dietro
Allegri evita di parlare della corsa all’Inter capolista e preferisce concentrarsi sulle squadre che seguono il suo Milan. Dopo la vittoria a Bologna, il tecnico rossonero non si lascia coinvolgere in discussioni sulla classifica e invita a mantenere la calma, sottolineando che è più utile pensare agli avversari più vicini in classifica, piuttosto che all’Inter.
Allegri predica calma al termine della vittoria netta conquistata dal suo Milan in casa del Bologna. Il tecnico dei rossoneri non si scompone alla domande su un'eventuale corsa all'Inter capolista: "Più importante guardare le squadre dietro".🔗 Leggi su Fanpage.it
