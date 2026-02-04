Allegri dribbla le domande sulla rincorsa all'Inter capolista | Importante guardare le squadre dietro

Allegri evita di parlare della corsa all’Inter capolista e preferisce concentrarsi sulle squadre che seguono il suo Milan. Dopo la vittoria a Bologna, il tecnico rossonero non si lascia coinvolgere in discussioni sulla classifica e invita a mantenere la calma, sottolineando che è più utile pensare agli avversari più vicini in classifica, piuttosto che all’Inter.

