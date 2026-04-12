Il Napoli si prepara alla prossima partita di campionato con l’obiettivo di mantenere vivo il sogno dello scudetto. La squadra affronta la trasferta a Parma con alcuni giocatori considerati fondamentali per la fase offensiva, noti come il

"> Il Napoli si affida al suo talento più puro per restare aggrappato al sogno. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la sfida di Parma è il crocevia emotivo e tecnico di una rincorsa che sa di impresa: sette punti da recuperare in sette partite, con l’obbligo di vincere e sperare in un passo falso dell’Inter. Tutto passa dai Fab Four. De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka sono il cuore pulsante della squadra di Conte, il concentrato di qualità e intelligenza calcistica a cui viene affidato il destino azzurro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è il loro genio l’unica vera strategia capace di alimentare una rimonta che sfida la logica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026.

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