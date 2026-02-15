Juve Monza Primavera LIVE | scendono Makiobo e Oboavwoduo dalla Next Gen le scelte ufficiali di Padoin
La Juventus ha deciso di far scendere Makiobo e Oboavwoduo dalla squadra di Next Gen prima della partita contro il Monza Primavera, annunciando ufficialmente le scelte di Padoin. La decisione arriva dopo alcune settimane di valutazioni e si riflette sulla formazione che scenderà in campo oggi. I due giovani, protagonisti nelle ultime partite, hanno ottenuto questa chiamata come parte di un nuovo piano per gestire meglio il loro sviluppo.
di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l’Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 13 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Monza Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Radu; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Milia, Makiobo, Grelaud; Elimoghale, Tiozzo; Durmisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Parma Primavera LIVE: confermato Durmisi in attacco, Bellino-Merola in supporto. Le scelte di Padoin
Segui in tempo reale la partita Juve Parma Primavera, valida per la 18ª giornata del campionato 202526.
Cagliari Juve Primavera LIVE: Padoin ha sciolto le riserve, le formazioni ufficialiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera; Dove vedere Napoli-Roma, le Olimpiadi e tutto lo sport in tv di domenica 15 febbraio; U20 | Dove vedere Juventus-Monza; Il derby d'Italia è già iniziato in Primavera.
Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraDopo la vittoria contro l'Inter e l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, la Juve Primavera è impegnata in campionato contro il Monza. Padoin sottolinea così l'importanza della gara: Dobbiamo torn ... tuttosport.com
Monza-Juve Stabia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Monza-Juve stabia. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it
I convocati per #MonzaJuveStabia, 25° giornata di #SerieBKT acmonza.com/it/news/monza-… x.com
| SQUAD LIST Sono 22 i convocati da mister Abate per #MonzaJuveStabia https://www.ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-monza-juve-stabia-i-convocati-del-match/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps facebook