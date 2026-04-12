Parigi-Roubaix 2026 tutti i favoriti | Pogacar devastante Ganna outsider

La corsa ciclistica Parigi-Roubaix 2026 sta per partire, con diversi atleti che si contendono la vittoria finale. Tra i favoriti si trova un corridore sloveno noto per le sue performance impressionanti, mentre un atleta italiano, specializzato nelle classiche, si presenta come outsider. La gara si svolgerà nelle prossime ore, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo di tutto il mondo.

Ormai manca davvero poco all’inizio della Parigi-Roubaix. Sperando che il clima tenga e non ci siano brutte sorprese, la terza Classica Monumento della stagione terrà calamitata l’attenzione degli appassionati per le prossime ore. Il via è previsto circa per le 11.05, 258,3 km da Compiegne a Roubaix. Un percorso iconico e unico, che può mettere in evidenza le qualità di alcuni e ha tratti dall’alto tasso emozionale. E quindi la domanda sorge spontanea: chi saranno i grandi favoriti? Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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