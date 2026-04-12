Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Duello Pogacar-Van der Poel Ganna può giocarsela

Oggi si svolge la Parigi-Roubaix 2026, la terza Classica Monumento della stagione, nota come l’Inferno del Nord. La corsa si corre con condizioni climatiche favorevoli e prevede un percorso che attraversa le strade sterrate e i tratti di pavé più impegnativi. Tra i favoriti ci sono il duello tra due ciclisti di spicco e la possibilità che un altro atleta possa inserirsi nella lotta per la vittoria. La gara viene trasmessa in diretta televisiva.

È il giorno della Parigi-Roubaix 2026. In scena, quasi sicuramente con tempo clemente, la terza Classica Monumento della stagione, l’Inferno del Nord, la sfida sul pavé francese. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-ROUBAIX DALLE 11.05 Appuntamento su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45, poi ci si sposterà su Rai 2. Naturalmente è garantita la diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN fin dalle prime pedalate. PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026. Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Duello Pogacar-Van der Poel, Ganna può giocarsela Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar, van der Poel e Ganna… Sarà spettacolo! Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida van der Poel-Pogacar, Ganna ci provaIl giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada.