Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Pogacar van der Poel e Ganna… Sarà spettacolo!

Oggi si svolge la Parigi-Roubaix 2026, una delle principali corse ciclistiche del calendario internazionale. La gara si corre sul percorso tradizionale, attraversando strade di ciottoli e tratti sterrati tipici del percorso. Tra i favoriti ci sono ciclisti noti come Pogacar, van der Poel e Ganna. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva e si prevede che le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, contribuendo a rendere la competizione ancora più spettacolare.

È il giorno della Parigi-Roubaix. In scena, quasi sicuramente con tempo clemente, la terza Classica Monumento della stagione, l’Inferno del Nord, la sfida sul pavé francese. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. Appuntamento su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45, poi ci si sposterà su Rai 2. Naturalmente è garantita la diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN fin dalle prime pedalate. PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026. Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar, van der Poel e Ganna… Sarà spettacolo! Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida van der Poel-Pogacar, Ganna ci provaIl giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada. Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida Pogacar-Van der Poel, Ganna ci credeIl giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada.