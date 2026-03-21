Milano-Sanremo 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Sfida van der Poel-Pogacar Ganna ci prova

Oggi la Milano-Sanremo 2026 viene trasmessa in televisione, con la partenza prevista e gli orari già comunicati. La corsa si svolge lungo un percorso di circa 300 chilometri, con alcuni tratti caratteristici come la Cipressa e il Poggio. Tra i favoriti ci sono van der Poel, Pogacar e Ganna, che cerca di conquistare la vittoria in questa prima grande classica della stagione ciclistica.

Il giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada. Inizia la primavera e spazio alla Classicissima, la prima Monumento della stagione: la Milano-Sanremo. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti della gara al maschile. Lo spettacolo è davvero assicurato. Come seguire la Milano-Sanremo? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:00 alle 17:15, mentre RaiSport HD proporrà la prima parte di gara dalle 09:50 alle 14:00. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida van der Poel-Pogacar, Ganna ci prova Articoli correlati Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Leggi anche: Omloop Nieuwsblad 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Mathieu van der Poel inizierà con una vittoria? Aggiornamenti e notizie su Milano Sanremo 2026 oggi in tv orari... Temi più discussi: Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada; 117° Milano-Sanremo - Limitazioni temporanee alla circolazione; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Milano Sanremo 2026, una sfida tra maglie iridate. Tutte le informazioni, percorso, dove vedere atleti e atlete. Milano-Sanremo 2026: dove parte e dove passa? Orari, strade chiuse, mappa del percorso cittadino a PaviaOltre ad essere sede di partenza, Pavia ospita anche la presentazione delle squadre: l'appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17.00 in piazza Vittoria dove ... mentelocale.it Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streamingSale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l'adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 ... oasport.it MILANO-SANREMO! Per il terzo anno consecutivo la "classicissima" partirà dalla nostra Pavia. Oggi in piazza della Vittoria la presentazione delle squadre. Con me il Presidente della Provincia Giovanni Palli e il Vicepresidente del Senato Gian Marco Ce facebook C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com