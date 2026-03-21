Milano-Sanremo 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Sfida Pogacar-Van der Poel Ganna ci crede

Oggi la Milano-Sanremo 2026 viene trasmessa in televisione, con orari e dettagli sul percorso disponibili per gli appassionati. La corsa, considerata il primo grande appuntamento della stagione ciclistica, vede in gara i favoriti Pogacar e Van der Poel, mentre Ganna si presenta con fiducia. La gara rappresenta un momento chiave per il ciclismo su strada di questa primavera.

Il giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada. Inizia la primavera e spazio alla Classicissima, la prima Monumento della stagione: la Milano-Sanremo 2026. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti della gara al maschile. Lo spettacolo è davvero assicurato. LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 Come seguire la Milano-Sanremo? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:00 alle 17:15, mentre RaiSport HD proporrà la prima parte di gara dalle 09:50 alle 14:00. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Milano-Sanremo 2025

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