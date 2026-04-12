Parcheggi pieni folla di persone e un timido sole per Noale in Fiore

A Noale, la 45ª edizione di Noale in Fiore si è svolta con parcheggi pieni e molte persone che hanno affollato le vie del centro. Il sole timido, apparso al mattino, e le temperature piacevoli hanno accompagnato l’evento, contribuendo alla sua buona riuscita. La manifestazione ha richiamato un numero consistente di visitatori, confermando l’appuntamento annuale con questa tradizione.

Il richiamo è lo stesso di ogni anno, il timido sole sbucato in mattinata e la temperatura gradevole hanno dato il proprio contributo per la buona riuscita della 45ª edizione di Noale in Fiore. Un evento che molti segnano col circoletto rosso sul calendario «come fosse Pasqua e Natale», ma «non è.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Tutto pronto per Noale in Fiore con 200 espositori, mercatini e intrattenimentoCi sarà anche uno stand di Veneto Agricoltura, l’agenzia della Regione che si occupa tra le altre cose del centro sperimentale ortofloricolo di Po di...

Mandorlo in fiore: zone "rosse" per stand e sfilate e "addio" ai già pochi parcheggi, ecco dove e quandoZone “rosse”, ossia interdette ad auto e moto per fare spazio agli stand e alle sfilate, ed estenuante “caccia” al parcheggio.