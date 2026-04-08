Tutto pronto per Noale in Fiore con 200 espositori mercatini e intrattenimento

Sabato si apre la 45ª edizione di Noale in Fiore, un evento che coinvolge oltre 200 espositori con mercatini e intrattenimento. Tra gli stand presenti figura anche quello di Veneto Agricoltura, l’ente regionale che gestisce il centro sperimentale ortofloricolo di Po di Tramontana. La manifestazione si svolge nel centro storico e prosegue fino a domenica, attirando numerosi visitatori.

Ci sarà anche uno stand di Veneto Agricoltura, l’agenzia della Regione che si occupa tra le altre cose del centro sperimentale ortofloricolo di Po di Tramontana, tra gli oltre 200 banchi partecipanti alla 45ª edizione di NoaleinFiore. Una presenza di prestigio, non solo per i tanti produttori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Tornano i mercatini di Noale con 150 espositori in centro storicoDomenica 8 febbraio torna MercatiNoale, il grande mercatino dell’antiquariato che ogni seconda domenica del mese anima il centro storico della città,...

Tutto pronto per Oriago in Fiore con centinaia di espositori, musica e street foodConto alla rovescia per Oriago in Fiore 2026, in programma domenica 29 marzo in Riviera San Pietro per la sua 47esima edizione.

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