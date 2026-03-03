Mandorlo in fiore | zone rosse per stand e sfilate e addio ai già pochi parcheggi ecco dove e quando

Durante l'evento Mandorlo in fiore sono state delimitate alcune zone come “rosse”, interdette a auto e moto per consentire lo svolgimento di stand e sfilate. Queste aree, che si trovano in punti strategici, hanno causato difficoltà ai visitatori nella ricerca di parcheggi disponibili, già ridotti di loro. La disposizione delle zone e i tempi di chiusura sono stati comunicati ai partecipanti e ai residenti.

Zone “rosse”, ossia interdette ad auto e moto per fare spazio agli stand e alle sfilate, ed estenuante “caccia” al parcheggio. La “tradizionale” viabilità complicata del Mandorlo in fiore, quest'anno sarà forse un po' più difficile del solito. Non c'è infatti soltanto la novità che riguarda la piccola area di parcheggio di piazza Sinatra che, dall'8 al 15 marzo, sarà slargo di manovra obbligatoria per le inversioni di marcia dei pullman usati per i transfer dei gruppi folk. AgrigentoNotizie fa il punto sulle ordinanze di viabilità già firmate. Da piazzale Aldo Moro al viale Della Vittoria, il piano della viabilità cancella il transito dei mezzi per fare spazio a stand e sfilate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Mandorlo in fiore 2026: c'è il bando per mercatini e street food Mandorlo in fiore a “scartamento ridotto”, budget limitato per l’edizione 2026A 38 giorni dall’inizio della manifestazione non è stato reso noto il programma che con molta probabilità verrà ufficializzato a febbraio alla Bit di... Altri aggiornamenti su Mandorlo in fiore zone rosse per stand... Temi più discussi: Droni sulla Valle, via Atenea in festa e mercatini raddoppiati: così cambia il Mandorlo in fiore; Quell'impalcatura strozza la Sagra: scatta il piano d'emergenza per i bus del Mandorlo in fiore; Mandorli in fiore in Italia: questi sono i posti migliori per vederli. Mandorlo in fiore, ecco l'edizione che intreccia folklore e rievocazione storica: il programma completoUna settimana dall'inizio della festa che porterà in città sfilate con un'appendice inedita che segna un ritorno al passato: accanto ai gruppi folcloristici sfileranno dame e cavalieri per conferire a ... agrigentonotizie.it Torna la festa del mandorlo ad Arquà PetrarcaIn programma il primo marzo, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 8 marzo 2026. Tutti i dettagli ... padovaoggi.it Mandorlo in fiore, ecco il programma della kermesse dal 7 al 15 marzo A dare nota del programma è l'assessore comunale Carmelo Cantone... - facebook.com facebook "Fili di mandorlo. Un legame che fiorisce": appuntamento a Baressa x.com