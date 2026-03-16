Papa Leone | cessate il fuoco Si riapra dialogo per la pace

Papa Leone ha rivolto un appello ai responsabili del conflitto chiedendo di cessare il fuoco e di riavviare i percorsi di dialogo. Ha sottolineato che la violenza non può portare alla giustizia, alla stabilità e alla pace che i popoli aspettano. L'invito si rivolge a chi ha il potere di fermare le ostilità e di avviare un confronto costruttivo.

Nuovo appello di Papa Leone per un cessate il fuoco e per una ripresa del dialogo. “Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo, la violenza non potrà mai portare alla giustizia alla stabilità e alla pace che i popoli attendono”. Le parole del Pontefice all’Angelus in riferimento alla guerra in Medio Oriente e alla situazione del Libano. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: cessate il fuoco. Si riapra dialogo per la pace Articoli correlati Leggi anche: Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo” Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola... Papa Leone: cessate il fuoco. Si riapra dialogo per la pace Contenuti e approfondimenti su Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone XIV: Serve un cessate il fuoco in Medioriente; Papa Leone XIV: Mi rivolgo ai responsabili, cessate il fuoco in Medioriente e Libano; Cessate il fuoco. L’appello di papa Leone ai responsabili del conflitto in Medio Oriente; Guerra in Medio Oriente, Papa Leone Cessate il fuoco, si riaprano i percorsi di dialogo. Papa Leone XIV: Serve un cessate il fuoco in MediorienteIl Pontefice all’Angelus ha dato voce alla sua preoccupazione per la situazione in Libano: E’ motivo di grande preoccupazione, auspico un cammino di dialogo che possano sostenere le autorità del ... tg24.sky.it L'Angelus di Papa Leone XIV: «Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo»(LaPresse) «È motivo di grande preoccupazione la situazione in Libano. Auspico cammini di dialogo che possano sostenere le autorità del Paese nell'implementare soluzioni durature alla grave situazione ... msn.com Incontro al museo Riso, al centro del dialogo il ruolo civile dell’arte nella società. L’artista annuncia anche un nuovo progetto: la “cancellatura” dell’enciclica Laudato si’, voluta da Papa Francesco e confermata da Papa Leone XIV - facebook.com facebook L'Angelus di Papa Leone XIV: «Cessate il fuoco, si riapra il dialogo» x.com