Paolo Nespoli, l’astronauta italiano con tre missioni nello spazio, annuncia che parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Nonostante abbia 68 anni e stia affrontando un tumore in fase di quiescenza, non si ferma. Ha deciso di correre, dimostrando che anche con le sfide più dure si può andare avanti. La sua voglia di sport e di vita rimane forte, e il suo esempio fa parlare di sé.

Anche se ha ormai 68 primavere sul groppone, è alle prese con un tumore ("in fase di quiescenza per fortuna") e non è più in forma come quando faceva l’astronauta (tre missioni nello Spazio, 313 giorni fra le stelle, un record) alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina correrà anche lui. Sotto la sua nuova casa a Seregno. E stavolta lo ha chiesto lui in persona: "Mi sono candidato e ci tenevo: ero già stato tedoforo alle Olimpiadi invernali di Torino nel 2006 dove, anche se ero super allenato, arrivai col fiatone". Perché anche stavolta? "Orgoglio, mio e per l’Italia. Sento il legame con il mio Paese, ci tengo, ho anche rifiutato la cittadinanza americana quando da astronauta vivevo a Houston: eppure avrebbe facilitato le cose a mia moglie che, russa di origine, dovette fare la Green Card. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’astronauta Paolo Nespoli: "Per la pace e per lo sport. Si vince senza uccidere"

