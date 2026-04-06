Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui alcune note nel mondo dello sport, della politica e della cultura. Tra queste figure ci sono ex calciatori, astronauti e giornalisti, oltre a imprenditori e politici. In questa giornata vengono ricordate le loro date di nascita e le rispettive carriere. Numerosi auguri vengono rivolti a tutti coloro che festeggiano il proprio compleanno in questa data.

Buon compleanno Gian Marco Chiocci, Esterino Montino, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo Nespoli, Pietro Vierchowod, Amedeo Carboni, Massimo Marianella, Michael Ciani. Oggi 6 aprile compiono gli anni: Gian Marco Chiocci, giornalista; Bruno Giuranna, violista, direttore d’orchestra; Franca Evangelisti, paroliera, cantante; Giovanni Verucchi, ex ciclista; Luigi Calza, ex calciatore; Giovanni Battista de Andreis, pittore, scultore, incisore; Giuseppe Morabito, politico, avvocato; Guido Sechi, politico; Franco Bagutti, musicista. Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Vittorio.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Buon compleanno Milena Cantù, Pietro Vierchowod, Paolo Nespoli

Buon compleanno Paolo del Debbio, Alessandro Sallusti…Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Elio Ardit, ex calciatore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore.

Buon compleanno Ronaldinho, Tullio Solenghi, Paolo Belli…Buon compleanno Alena Seredova, Tullio Solenghi, Mario Orfeo, Massimo Villone, Franco Mussida, Ennio Coltorti, Gianni Barbacetto, Paolo Belli,...

Milena Cantù e Claudia Cocomello, ex di Fausto Leali/ I quattro figli e i nipotiMilena Cantù è stata la prima moglie di Fausto Leali, la coppia ha avuto due figlie: Deborah e Samantha. Dalla relazione con Claudia Cocomello sono nati Lucrezia e Francis Faustino. Fausto Leali: la ... ilsussidiario.net

Milena Cantù chi è, prima moglie di Fausto Leali/ Ci sposammo in segreto perchè…Milena Cantù è la prima mogli di Fausto Leali; la coppia è convolata a nozze nel 1968 e ha avuto le figlie Deborah e Samanthailsussidiario.net