Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce dopo il caso Signorini e l' annuncio di episodi su Piersilvio Marina Berlusconi Toffanin e altri conduttori

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona per diffamazione e minacce, in relazione alle recenti pubblicazioni sui social. L'ex paparazzo aveva annunciato di possedere contenuti su figure di rilievo come Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Toffanin e altri conduttori, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti e Samira Lui. La società ha richiesto la chiusura delle piattaforme coinvolte per tutelare la propria reputazione e la privacy dei propri dipendenti.

Corona: "Vi svelo i segreti su Piersilvio, Marina Berlusconi e Silvia Toffanin custoditi da Signorini, se non mi ammazzano prima" - VIDEOFabrizio Corona promette di svelare retroscena nascosti su Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Silvia Toffanin, custoditi da Signorini.

Argomenti discussi: Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini.

