Pantanelli | Hodgson mi ha voluto all'Inter ma non ci volevo andare oggi lavoro nella ristorazione
Armando Pantanelli racconta che Hodgson lo voleva all’Inter, ma lui aveva scelto di non trasferirsi e ora lavora nel settore della ristorazione. Dal derby segnato dalla tragedia Raciti alle promozioni storiche con il Catania, l’ex portiere condivide alcuni momenti della sua carriera e della sua vita attuale. Pantanelli ripercorre quegli episodi e le decisioni prese lungo il cammino.
Dal derby segnato dalla tragedia Raciti alle promozioni storiche con il Catania, Armando Pantanelli ripercorre a Fanpage.it una carriera vissuta senza compromessi: tra scelte controcorrente, polemiche e nuovi inizi lontano dal campo, il suo racconto è diretto, lucido e senza rimpianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
