Pantanelli | Hodgson mi ha voluto all'Inter ma non ci volevo andare oggi lavoro nella ristorazione

Armando Pantanelli racconta che Hodgson lo voleva all’Inter, ma lui aveva scelto di non trasferirsi e ora lavora nel settore della ristorazione. Dal derby segnato dalla tragedia Raciti alle promozioni storiche con il Catania, l’ex portiere condivide alcuni momenti della sua carriera e della sua vita attuale. Pantanelli ripercorre quegli episodi e le decisioni prese lungo il cammino.