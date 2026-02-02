Uno spazio dove le idee trovano casa | la nuova vita dell' ex asilo Santarelli tra digitale e socialità

A Forlì, un ex asilo diventa un laboratorio aperto alla comunità. Lo spazio, chiamato Laboratorio Aperto, ospita eventi, corsi e incontri tra cittadini, giovani e adulti. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per l’innovazione, la formazione e la socialità, trasformando un luogo abbandonato in un centro di attività condivise. Le porte sono aperte a chi vuole partecipare e proporre idee nuove.

Il Laboratorio Aperto rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana: un luogo che conserva la propria memoria, ma che oggi si apre a nuovi usi e nuovi pubblici Il Laboratorio Aperto di Forlì è uno spazio pubblico dedicato all’innovazione, alla formazione e alla partecipazione civica, nato per accogliere attività culturali, educative e progettuali rivolte alla comunità. Ospitato all’interno dell’ex Asilo Santarelli, edificio storico restituito alla città con una nuova funzione, il Laboratorio rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana: un luogo che conserva la propria memoria, ma che oggi si apre a nuovi usi e nuovi pubblici, diventando punto di incontro tra cittadinanza, istituzioni, mondo associativo e professionale.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Asilo Santarelli Uno spazio dove sentirsi a casa. Inaugurata la nuova sede dell’associazione Parkinson La nuova sede dell’Associazione Malati Parkinson di Pistoia, situata in via Monte Leonese a Barile, è stata ufficialmente inaugurata. A Cagliari nasce un’arena creativa dove arte, suoni e idee si incontrano in uno spazio libero e aperto al pubblico A Cagliari si apre un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Asilo Santarelli Argomenti discussi: Uno spazio dove sentirsi a casa. Inaugurata la nuova sede dell’associazione Parkinson; Le periferie: uno spazio generativo; Largo Maradona, Comune approva il progetto: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa area pubblica attrezzata; Digital Summer Camp, al via le candidature per formatori e volontari. Non è solo un centro estivo: è uno spazio dove bambini dai 6 ei 14 anni imparano insieme. Uno spazio dove sentirsi a casa. Inaugurata la nuova sede dell’associazione ParkinsonTaglio del nastro dei locali a Barile, che sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Maic. Il presidente Cipriani: Non solo cura, ma anche socializzazione. Un sostegno per le famiglie. msn.com Uno spazio per integrarsi. Corsi di italiano e laboratori: Il futuro dopo le tortureVillafranca, inaugurato il nuovo spazio culturale dedicato ai ragazzi dei Cas. D’Orsi: Lavoriamo con la Prefettura per integrarli nel mondo lavorativo. Arrivano con quaderno e penne. Si siedono e ... lanazione.it Here’s the starting six selected by coach Santarelli for today’s CEV Champions League clash against ANKARA Zeren Spor Kulübü! #CEVChampionsLeague #ImocoVolley - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.