Firenze, 9 aprile 2026 - Una panchina per fermarsi ad ascoltare e cartoline scritte a mano per raccontare sogni, paure e desideri al proprio sé adulto. A Firenze la Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, promossa per il secondo anno consecutivo dal Consorzio Co&So, ha visto studenti e studentesse protagonisti di una giornata dedicata al valore dell’ascolto e del protagonismo giovanile. La mattina si è aperta all'Istituto Ghiberti con l’inaugurazione della panchina dell’ascolto e la lettura pubblica delle cartoline al futuro, messaggi scritti dai ragazzi e dalle ragazze per condividere pensieri, timori e speranze con il proprio sé adulto. Parole intime e sincere, capaci di raccontare sogni, paure e desideri che spesso restano nascosti, ma che trovano spazio quando qualcuno si ferma davvero ad ascoltare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, i giovani spediscono le cartoline al futuro: inaugurata la panchina dell'ascolto

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