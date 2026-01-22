Locus Festival 2026 | sul palco dell' Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend

Il Locus Festival 2026 si svolgerà il 24 luglio all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, con un evento esclusivo che vedrà protagonista John Legend. Il concerto rappresenta un’importante occasione per arricchire il panorama culturale della città e offrire al pubblico un’esperienza musicale di alto livello. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica contemporanea e per chi desidera vivere un momento unico nel cuore della Puglia.

OSTUNI - Ostuni scrive una nuova e prestigiosa pagina della propria storia culturale. Il 24 luglio 2026 l'Arena Bianca del Foro Boario ospiterà John Legend, icona globale della musica contemporanea, protagonista di una data esclusiva del Locus Festival 2026 con lo spettacolo "A Night of Songs & Stories". Un evento di portata storica per la Città Bianca, che accoglie uno degli artisti più influenti, trasversali e riconosciuti a livello mondiale, capace di attraversare generazioni, linguaggi musicali e confini culturali.

