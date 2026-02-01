Pd congresso in stallo Radici e Futuro | Chi ha paura del confronto?

Il congresso del Partito Democratico di Avellino è in stallo. La lista “Radici e Futuro”, che sostiene la candidatura di Pellegrino Palmieri, critica il clima di tensione che si è instaurato. Dalla stampa emergono segnali di un confronto che si fa sempre più acceso, quasi come un reality. La situazione resta aperta, con le candidature che non trovano ancora un accordo e gli iscritti che aspettano di capire come si svilupperà la prossima fase.

Tempo di lettura: 4 minuti La nota di “ Radici e Futuro “, lista che sostiene la candidatura di Pellegrino Palmieri alla guida del Partito Democratico di Avellino: “ Da alcuni giorni, leggendo i giornali, si ha la sensazione che il congresso del Partito Democratico irpino sia entrato in una fase di nomination in stile reality. Ipotetiche candidature unitarie spuntano dal nulla, si inseguono ipotesi di sintesi, si tratteggiano equilibri immaginari. Eppure, mentre si moltiplicano i nomi, l’Irpinia continua a fare i conti con una sanità fragile, con trasporti insufficienti, con la precarietà del lavoro, con lo spopolamento che svuota i paesi e con un’agricoltura messa in difficoltà dai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pd, congresso in stallo, “Radici e Futuro”: Chi ha paura del confronto? Approfondimenti su Radici e Futuro Il PD irpino verso il congresso: Palmieri presenta la lista “Radici e Futuro” Il Partito Democratico della provincia di Avellino si prepara alla fase congressuale, un momento importante per definire la nuova direzione e l’assetto interno. Meloni e la "rivoluzione del presepe": "Una nazione che conosce le proprie radici non ha paura del futuro" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Radici e Futuro Argomenti discussi: Congresso Pd Napoli, niente segretario unitario: è sfida Dinacci-Di Nocera. Con possibili ricorsi; Congresso Pd, la terza via di Ciarcia: No a teste di legno. Cerrato? Andrebbe espulso; Congresso dem, Ciarcia in campo: No alle teste di legno. Cerrato segretario? Andrebbe espulso. Congresso Pd, la terza via di Ciarcia: No a teste di legno. Cerrato? Andrebbe espulsoIl vice segretario uscente del Partito Democratico irpino, Vittorio Ciarcia, prova a rompere lo stallo determinato dal rinvio delle assise provinciali, deciso dalla Direzione regionale, e annuncia la ... irpinianews.it Psicodramma Pd, congressi provinciali in alto mare: resta il nodo candidatureNuova giornata da psicodramma nel Partito democratico campano. La scadenza dei termini per la presentazione delle candidature alla segreteria metropolitana di Napoli era fissata alle 18. ilmattino.it Il congresso in tempo reale Forza Italia Terracina: Barbara Caringi eletta coordinatrice del partito. Colpo di teatro del sen. Fazzone che lancia la candidatura a sindaco di Terracina di Alessandro Di Tommaso di "Progetto Terracina" Si sta svolgendo in queste o - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.