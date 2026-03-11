Radici e Futuro Palmieri | Rilanciare la partecipazione politica nella sinistra irpina

Un rappresentante della sinistra irpina ha recentemente sottolineato la necessità di rilanciare la partecipazione politica nel territorio. In un contesto in cui il dibattito pubblico si riduce e l’impegno diretto diminuisce, si evidenzia come sempre più persone preferiscano delegare piuttosto che contribuire attivamente alla costruzione di un confronto. La questione riguarda la volontà di coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo politico locale.

Negli ultimi anni la politica è diventata sempre più uno spazio ristretto. Si discute poco, si partecipa ancora meno e, troppo spesso, si preferisce delegare piuttosto che costruire insieme.I partiti, che dovrebbero essere luoghi di partecipazione e di confronto, rischiano di trasformarsi in semplici strumenti elettorali o in spazi frequentati da pochi addetti ai lavori.È dentro questa situazione che si colloca l’iniziativa del gruppo Radici e Futuro.La nostra adesione alla lista unitaria per il congresso provinciale del Partito Democratico nasce da un senso di responsabilità e dal rispetto dell’invito che è arrivato dalla dirigenza regionale e nazionale del partito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Partito Democratico d'Irpinia, il candidato segretario Pellegrino Palmieri scende in campo con la lista "Radici e Futuro"

Il PD irpino verso il congresso: Palmieri presenta la lista "Radici e Futuro"

