Pallanuoto l’Italia piega l’Ungheria e chiude al secondo posto le qualificazioni della World Cup
L’Italia ha battuto l’Ungheria nella partita di pallanuoto valida per le qualificazioni alla World Cup 2026, consolidando il secondo posto nel girone della Division 1. La gara si è conclusa con un risultato che permette agli azzurri di mantenere una posizione di rilievo nel torneo, chiudendo la seconda fase a gironi. La vittoria si inserisce nel percorso di qualificazione per la fase successiva della competizione mondiale.
L’Italia chiude la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Alessandropoli, in Grecia, al secondo posto: il Settebello nel terzo turno del Gruppo C, infatti, supera l’ Ungheria per 12-9 e completa il percorso nelle qualificazioni alle spalle della Spagna. Nel primo quarto l’Ungheria passa in vantaggio con Tatrai a 5’14”, ma l’Italia pareggia con Cassia su assist di Iocchi Gratta a 23? per l’1-1. Nella seconda frazione i magiari tornano in vantaggio con Varga, ma a ruota arriva il pari in superiorità di Bruni e subito dopo Dolce dà il primo vantaggio agli azzurri. Pari ungherese con Burian, poi Szalai riporta in vantaggio i magiari.🔗 Leggi su Oasport.it
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