Pallanuoto femminile Padova vince ancora in Euro Cup ma chiude al secondo posto nel girone

La squadra femminile di pallanuoto di Padova ha ottenuto una vittoria in Euro Cup, ma si è classificata seconda nel girone. La partita si è conclusa con una differenza di gol che ha reso difficile la vittoria, richiedendo di segnare almeno 37 reti per superare un avversario già sconfitto con 34 gol di scarto o 33 con un punteggio superiore.

L'impresa era ardua, vincere con 34 gol di scarto oppure con 33, ma segnandone almeno 37, ma la Plebiscito Padova si ferma a metà dell'opera, vincendo per 6-23 in casa delle francesi del Grand Nancy AC: le patavine, già qualificate per i quarti di finale dell'Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile, chiudono così al secondo posto del Girone C, alle spalle delle iberiche dello Zodiac CNAB a causa della differenza reti generale. Le venete, allenate da Stefano Posterivo, passeggiano in casa delle transalpine, ma il gap accumulato in termini di gol rispetto alla compagine iberica era troppo alto per essere colmato in 32?. L'inizio, oltretutto, non aiuta le velleità delle patavine, che chiudono il primo quarto con un solo gol di vantaggio, arrivando all'intervallo sul 3-4.