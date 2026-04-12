LIVE Italia-Ungheria 12-9 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | si chiude con una vittoria il torneo azzurro!

La partita di pallanuoto tra Italia e Ungheria si è conclusa con una vittoria per la squadra italiana, che ha segnato 12 reti contro le 9 degli avversari. La sfida, valida per la World Cup 2026, si è svolta in diretta e ha visto i giocatori azzurri prevalere nel corso dell'incontro. L'evento si è concluso nel pomeriggio, con i commentatori che hanno ringraziato gli spettatori per aver seguito la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita di World Cup fra Italia e Ungheria, vinta dal Settebello 12-9, finisce qui! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15.34 Il Settebello non è partito benissimo in questo match, con il passare dei minuti però gli uomini di Sandro Campagna hanno alzato il livello e battuto meritatamente una fallosa squadra magiara. 15.32 L’Italia ottiene il secondo successo nel pool C dopo l’affermazione sulla Grecia. Il Settebello ha quindi uno score di due vittorie e una sconfitta come la Spagna e gli ellenici. Non serviranno calcoli strani però per definire la classifica, la sconfitta ai rigori della Spagna contro la Grecia ha assegnato agli iberici comunque 1 punto che gli basta per tenere la testa del girone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro! LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza ed ultima partita... Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 10-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: allunga il Settebello!