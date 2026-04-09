Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona sabato 11 aprile in acqua a Sori
La squadra di pallanuoto Evomet Vela Ancona giocherà sabato 11 aprile a Sori, alle 15, contro la seconda in classifica nel campionato di Serie A2 maschile. La partita si svolgerà a quattro giornate dalla fine della regular season, con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la salvezza. La squadra affronta questa sfida in un momento cruciale del campionato.
ANCONA - Quattro giornate al termine della regular season: la Evomet Vela Ancona scende in acqua sabato a Sori alle 15 contro la seconda in classifica per cercare punti utili alla causa salvezza. Dorici terzultimi, infatti, in un girone in cui nel ritorno si sono svegliate tutte le squadre che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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