Scuole senza palestra conclusi i lavori in 20 istituti della provincia di Chieti | nuovi spazi per l’attività sportiva

Sono stati completati i lavori in 20 istituti della provincia di Chieti, creando nuovi spazi dedicati all’attività sportiva. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di movimento e benessere agli studenti, migliorando le strutture esistenti e promuovendo uno stile di vita attivo nelle scuole.

Nuove opportunità per lo sport nelle scuole prive di palestra. Sono stati completati i lavori per l'allestimento di spazi dedicati all'attività motoria in 20 istituti della provincia di Chieti. Gli interventi hanno previsto la dotazione di attrezzature sportive, la messa in sicurezza degli.

