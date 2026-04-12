Furto di cavi in viale Regione impianti danneggiati | spenti 85 punti luce tra via Maccionello e via Belgio

Nella notte, un furto di cavi di grandi dimensioni ha causato l’interruzione dell’illuminazione pubblica in diverse strade. Tra viale Regione Siciliana Nord Ovest, via Maccionello e parte di via Trabucco sono stati spenti circa 85 punti luce, a causa di impianti danneggiati e collegati all’atto criminoso. La polizia sta indagando per individuare i responsabili e valutare i danni causati.

Un furto di cavi di grossa entità danneggia e spegne gli impianti di illuminazione di viale Regione Siciliana Nord Ovest (tratto Maccionello-Belgio), di via Maccionello e di buona parte di via Trabucco.Gli operatori di Amg Energia sono già intervenuti: hanno trovato pozzetti di ispezione aperti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Ostia senza corrente: furto di cavi elettrici provoca un incendio, negozi e case senza luce Cavi danneggiati sull'Alta velocità, caos treni nel nodo di BolognaAGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna.