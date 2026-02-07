Benevento da infarto | sbaglia un rigore al 93' segna il gol vittoria al 102' ! Crollo Salernitana

Il Benevento ha vinto all’ultimo secondo, sbagliando un rigore al 93’ e segnando il gol decisivo al 102’. La Salernitana crolla in un finale incredibile e perde un’occasione importante. Nel girone C, i campani salgono a +6 sul Catania grazie alla vittoria contro il Picerno. L’Altamura, invece, continua la sua striscia positiva, con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, e si aggiudica il derby con il Monopoli.

Edoardo Pierozzi, in questo momento, è probabilmente il giocatore più decisivo della Serie C: dopo la doppietta nel ribaltone sull'Atalanta U23, è ancora lui a spingere sempre più in vetta il Benevento bucando la resistenza di un ottimo Picerno con un colpo di testa vincente al minuto 102'. La fuga al comando della squadra di Floro Flores (più 6 provvisorio sul Catania, che col Trapani recupererà il 18 febbraio) matura al termine di una partita romanzesca: prima del gol, Marcone aveva parato un rigore a Salvemini facendo sembrare stregata la serata per la capolista. Poi l'esplosione di gioia degli oltre seimila del Vigorito, con la consapevolezza di una serata che può lasciare il segno nella lotta al vertice.

