Pagelle Parma Napoli | Elphege-Strefezza impressionano Conte aggrappato a McTominay e Hojlund ma poi…VOTI

Nella partita tra Parma e Napoli valida per la 32ª giornata, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni. Elphege e Strefezza si sono messi in evidenza, mentre l'allenatore ha fatto affidamento su McTominay e Hojlund. Dopo i primi minuti di gioco, sono stati assegnati i voti ai protagonisti del match, con giudizi che riflettono le loro prestazioni sul campo.

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