Pagelle Milan-Udinese i voti di Tuttosport | Allegri naufragio senza salvagente

Nella partita della 32ª giornata di Serie A, l'Udinese ha battuto il Milan con un punteggio di 3-0. Le pagelle pubblicate da Tuttosport attribuiscono voti ai giocatori delle due squadre, commentando le prestazioni e i momenti chiave del match. La gara si è svolta con un risultato che ha sorpreso alcuni tifosi e analisti, evidenziando le difficoltà dei rossoneri in questa fase del campionato.

Le pagelle di Milan-Udinese 0-3 partita valida per la 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Prestazione difficile da giustificare quella della squadra di Allegri che ha giocato male in attacco e in difesa dal primo all'ultimo minuto: pochi spunti in avanti e tanti buchi lasciati nella retroguardia rossonera. Il Milan ha subito tre gol che sarebbero potuti essere tranquillamente 5-6. Il quotidiano torinese boccia quasi tutti i giocatori del Milan. Vediamo. Al 36’ mette la sua firma sulla partita con una gran parata di riflesso su Davis, che finisce sulla traversa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Udinese, i voti di Tuttosport: “Allegri naufragio senza salvagente” Pagelle Lazio-Milan, i voti di Tuttosport: Pulisic senza ritmo, Jashari maleLe pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Milan-Como, i voti di Tuttosport: Maignan da 4. Jashari determinanteLe pagelle di Milan-Como 1-1 partita valida per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026.