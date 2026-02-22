Pagelle Juventus Genoa Under 16 | Krediet mastodontico Mazzotta ritrovato Deniz rapace- VOTI

Krediet ha dominato la partita con parate decisive, mentre Mazzotta si è riscoperto in forma dopo settimane di difficoltà. Deniz ha dimostrato grande aggressività sotto porta, contribuendo alla vittoria della Juventus Under 16 contro il Genoa. La sfida, valida per la diciannovesima giornata del campionato 202526, ha visto protagonisti giovani talenti pronti a emergere. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i bianconeri hanno preso il controllo del gioco.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Genoa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Genoa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato. Repaci 6 – Quando richiesto lui risponde presente senza esitazioni, nelle uscite è sempre puntale e lo dimostra in più di un’occasione. 67? Pieralisi 7 – Entra e fa una parata clamorosa a freddo sul suo palo, che intervento straordinario. Berthe 7 – Gara di attenzione del centrale ex Udinese che si appiccica al diretto avversario e mantiene il fiato sul collo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Genoa Under 16 5-0: Deniz e Krediet regalano la vittoria. Gridel nel segno degli olandesiDeniz e Krediet hanno segnato, portando la Juventus Under 16 a una vittoria di 5-0 contro il Genoa.

Pagelle Juventus Sassuolo Under 15: Modica a tutto campo, Albanese rapace, Capristo glaciale- VOTIQuesto pomeriggio i giovani talenti delle squadre Under 15 della Juventus e del Sassuolo si sono sfidati nella sedicesima giornata del campionato 202526.

