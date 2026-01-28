Fiorentina-Como le pagelle | Christensen colpevole 4,5 Nico Paz entra e decide | 7
La partita tra Fiorentina e Como si è conclusa con alcune sorprese nelle pagelle. Christensen si prende una nota negativa, con un voto di 4,5, dopo aver sbagliato sul gol dell’1-2. Bresciani invece si trova in difficoltà in mezzo al campo. Allo stesso tempo, Nico Paz entra in campo e cambia le sorti del match: il suo gol gli vale un 7 in pagella.
Christensen è tutt'altro che impeccabile sul gol dell'1-2, Bresciani naufraga in mezzo ai piedi buoni avversari. L'intelligenza tattica di Sergi Roberto è al servizio della squadra, per Caqueret movimento e idee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fiorentina non resiste al Como (1-3) e saluta la Coppa Italia. Piccoli segna e spreca. Christensen si fa bucare da Nico Paz. Pagelle
La Fiorentina saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta casalinga contro il Como.
Inter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro (7,5) scatenato, Luis Henrique (7,5) primo assist, Nico Paz (5) non si accende, Calhanoglu (6,5) goleador
Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: ora la sfida col NapoliFabregas continua a vincere. Il Como batte la Fiorentina all'Artemio Franchi 1-3 e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo un primo ... msn.com
Fiorentina-Como 1-3: altra serata amara per i viola | Le pagelle gigliateVisualizzazioni: 0 La Fiorentina cede il passo al Como in Coppa Italia: la squadra di Fabrega rimonta e vola ai quarti di finale. Vanoli prova a giocarsi la complicata sfida contro la squadra lariana ... calciostyle.it
Le parole dopo Fiorentina-Como https://mdst.it/4qLBuTF #SportMediaset - facebook.com facebook
Le ultime 4 trasferte del Como: Lecce-Como 0-3 Pisa-Como 0-3 Lazio-Como 0-3 Fiorentina-Como 1-3 Fabregas sarà pure un “giochista”, ma i risultati non mancano affatto. x.com
