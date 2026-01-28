Fiorentina-Como le pagelle | Christensen colpevole 4,5 Nico Paz entra e decide | 7

La partita tra Fiorentina e Como si è conclusa con alcune sorprese nelle pagelle. Christensen si prende una nota negativa, con un voto di 4,5, dopo aver sbagliato sul gol dell’1-2. Bresciani invece si trova in difficoltà in mezzo al campo. Allo stesso tempo, Nico Paz entra in campo e cambia le sorti del match: il suo gol gli vale un 7 in pagella.

