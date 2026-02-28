Nella partita tra Inter e Genoa, l’Inter si è imposta con un punteggio di 2-0. Dimarco ha ricevuto valutazioni molto positive, mentre Thuram ha deluso ancora una volta. Ekuban ha invece mostrato una buona prestazione. La sfida, valida per la 27ª giornata di Serie A, ha visto i nerazzurri riprendere la loro corsa nel campionato dopo l’assenza di impegni europei.

L’Inter dimentica il Bodo riprendendo la marcia inarrestabile in campionato. Battuto il Genoa con un netto 2-0. Una magia di Dimarco sblocca la gara che i nerazzurri chiudono a venti minuti dalla fine, nel miglior momento della squadra di De Rossi (espulso per proteste), con il rigore trasformato da Calhanoglu. Chivu vola così a +13 sul Milan di Allegri, impegnato domani in casa della Cremonese, a una settimana dal derby. TOP: Dimarco 8 – Ha messo la ciliegina a una stagione fin qui straordinaria. Tra gol e assist è il giocatore più determinante di questa Inter lanciatissima verso lo Scudetto. FLOP: Thuram 5 – Ancora una partita senza spunti e basso ritmo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta bene

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco show, Muric un disastro totale

Una selezione di notizie su Inter Genoa.

Temi più discussi: Inter-Bodo/Glimt 1-2, pagelle e tabellino: follia di Akanji, Barella e Thuram smarriti, Hauge leader maximo, Bjortuft gigante; Mkhitaryan stappa l'Inter che espugna Lecce: nerazzurri inarrestabili; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; Le pagelle di Lecce-Inter 0-2: fuga scudetto per Chivu (7) che sale a +10 sul Milan e a +14 sul Napoli.

PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2: Thuram allarmante, Luis Henrique ha una marcia in più. Hauge da MilanPagelle Inter-Bodo Glimt: voti top e flop da Thuram a Pio Esposito passando per Luis Henrique Frattesi e Sommer ... calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Lecce-Inter 0-2: Dimarco fa quello che vuole, Pio Esposito alla Toni. Flop Gandelman, Sucic esce tardiPagelle Lecce-Inter: voti top e flop da Thuram a Pio Esposito passando per Dimarco Gandelman Siebert e Mkhitaryan ... calciomercato.it

INTER-GENOA 2-0 (70' Calhanoglu): GOL INTER Raddoppio Inter, rigore perfetto di Calhanoglu - facebook.com facebook

Spettatori Inter-Genoa: 72.945 Eccezionalmente terzo blu in parte disponibile per i tifosi interisti. Ospiti: 165 x.com