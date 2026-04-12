Pagelle Bologna-Lecce 2-0 i voti della sfida | la decidono Freuler e Orsolini

Nel match di Serie A tra Bologna e Lecce, i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-0. La partita si è conclusa con i gol decisivi di Freuler e Orsolini, che hanno contribuito alla vittoria del Bologna nella giornata numero 32 del campionato. Con questa vittoria, il Bologna si porta a cinque punti dall’ottavo posto, attualmente occupato dall’Atalanta, posizione che potrebbe garantire la qualificazione alla prossima Conference League.

Il Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente occupato dall’Atalanta e che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League. I voti di Bologna-Lecce di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo meritato per gli emiliani che ora saranno chiamati a vivere il ritorno della partita di Europa League in Inghilterra contro l’Aston Villa nel quale servirà un miracolo per raggiungere la semifinale dopo l’1-3 dell’andata. Un ko che pesa, invece, per il Lecce con i salentini che restano al terzultimo posto in classifica al pari della Cremonese con la quale, con ogni probabilità, si giocheranno la salvezza fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e Orsolini Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTIChiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani... Pagelle Bologna Verona, Frese e Bowie da sogno! Orsolini delude in casa rossoblù ! I VOTIBoga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...