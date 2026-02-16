Pagelle Cagliari Lecce Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTI

Gandelman e Ramadani hanno deciso la partita tra Cagliari e Lecce, mentre Caprile ha vissuto una serata negativa. La partita si è svolta sotto gli occhi di molti tifosi, che hanno assistito a momenti intensi e decisioni decisive dei direttori di gara. Caprile, portiere del Cagliari, ha commesso errori che hanno influito sull’esito del match, lasciando il pubblico deluso.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani VAR, cambia tutto! IFAB verso una svolta storica: il 28 febbraio il via libera per le doppie ammonizioni Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. E ora l’OL può credere al titolo – VIDEO Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTI Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani Il Lecce ha battuto il Cagliari grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, un risultato che sorprende molti appassionati. Cagliari-Lecce diretta: Gandelman e Ramadani, i giallorossi sul 2-0 Gandelman e Ramadani hanno segnato per il Lecce, che ha preso il comando sul campo del Cagliari, portandosi sul 2-0. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecce-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Gandelman alla prima gioia in A, Banda da sogno, Karlstrom scivola, Solet si fa perdonare dal dischetto; Lecce-Udinese 2-1, pagelle: Banda prezioso, Solet croce e delizia; Banda, che punizione per suonare l'Udinese: Lecce, colpo salvezza; Il Lecce ottiene la prima vittoria del 2026, Udinese sconfitto 2-1. Cagliari-Lecce 0-2, pagelle e tabellino: Gandelman in versione bomber, Ramadani e Coulibaly dominano il centrocampo, Caprile da matita bluIl Lecce conquista tre punti pesantissimi all’Unipol Domus contro il Cagliari: decisivi i goal dei centrocampisti, prima Gandelman e poi Ramadani. C'era la necessità di rispondere immediatamente al ... goal.com Gandelman e Ramadani, vola il Lecce: Cagliari spazzato viaI voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Cagliari-Lecce, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it #Cagliari Le Pagelle | Le nostre valutazioni al termine della sfida pareggiata dai rossoblù contro la #Lazio nel match valido per il campionato di #Primavera1 x.com Gladiatore Giallorosso 94. . Queste sono le mie pagelle personali di Roma-Cagliari 2-0. Come sempre vi ricordo che potete supportare questo e tutti gli altri miei contenuti con un mi piace e un’iscrizione al canale!! Buona visione e fatemi sapere la vostra nei c - facebook.com facebook