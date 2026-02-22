Bove Watford il tecnico è sicuro | Sta bene sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita E’ già un giocatore importante per noi

Edoardo Bove si è infortunato durante l’allenamento, causa un sovraccarico muscolare. Il tecnico spiega che il giocatore sta recuperando bene, ma deve riprendere il ritmo delle partite. Bove lavora quotidianamente per tornare in forma, e il suo contributo si fa già sentire in allenamento. La società vuole evitare rischi e preferisce seguire un percorso graduale. La sua presenza sarà decisiva per il prossimo impegno della squadra.

Il tecnico del Watford afferma che Bove è fondamentale per la squadra, ma evidenzia la necessità di pazienza per evitarne il sovraccarico.

Pulisic dopo Torino Milan: «Due giorni fa ero morto a letto, non sapevo se avrei giocato. Voglio trovare più il ritmo quest’anno, la squadra sta facendo bene»Dopo la vittoria contro il Milan, Christian Pulisic ha condiviso le sue emozioni e le sfide affrontate, evidenziando la sua determinazione nel ritrovare il ritmo e contribuire alla squadra.

Il tecnico del Watford: Bove importante per noi ma non vogliamo che si bruci, serve pazienzaEd Still, allenatore della squadra inglese dove è tornato a giocare Edoardo: Lo useremo come centrocampista d’attacco. È un professionista esemplare, è fantastico ... msn.com

L’agente di Edoardo Bove, ex Roma e Fiorentina, attualmente al Watford ha svelato che il Napoli voleva il calciatore prima dell'evento drammatico della scorsa stagione e la conseguente operazione al cuore. Tra l'altro il papà è un tifoso partenopeo - facebook.com facebook