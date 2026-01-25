Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha commentato la situazione di Malen prima della partita contro il Milan. In un’intervista a 'DAZN', ha sottolineato la forte intesa tra Malen e Dybala, evidenziando le qualità del giocatore e il suo ruolo all’interno della squadra. La sfida tra Roma e Milan, in programma alle 20:45 all’Olimpico, rappresenta un importante momento della 22^ giornata di Serie A 2025-2026.

Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Malen: "E' un calciatore forte e si è trovato subito in grande sintonia con Dybala. Hanno fatto una grande prestazione. Ci aspettavamo risposte positive e sono arrivate in maniera fragorosa". Sul mercato: "Sono tutte situazioni in evoluzione. Su Tsimikas c'è un dialogo in corso col Liverpool, vedremo nei prossimi giorni come si evolverà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma, ecco Massara prima del Milan: “Malen? Giocatore forte che si è trovato in sintonia con Dybala da subito”

Leggi anche: Massara prima di Milan Roma: «In molti hanno iniziato ad allenare grazie a Galeone. Rinforzi in attacco a gennaio? Abbiamo Dybala che…»

Subito Malen, la Roma supera 2-0 il Torino: Dybala sugli scudiLa Roma torna a vincere in campionato con un risultato di 2-0 contro il Torino, dopo aver affrontato una sconfitta in Coppa Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Hermoso ko, si teme un lungo stop. La Roma a caccia di un nuovo difensore: ecco i nomi di Massara; Roma, Massara: Prossime mosse di calciomercato? Ora faremo…; Roma, dal rientro di Angelino a tutte le novità sul mercato in attacco: Massara dice tutto. E sui giovani...; Roma in cerca di un rinforzo sulla sinistra: non solo Fortini, 3 nomi nel mirino di Massara.

La Roma su Fortini, ma la richiesta viola è alta. Massara valuta altri tre profiliNon c'è solo Niccolò Fortini sul taccuino della Roma. A fare il punto della situazione è TMW, spiegando che la dirigenza giallorossa sta cercando rinforzi sulle fasce ... firenzeviola.it

Roma, Massara chiude su Zirkzee: Malen e Vaz profili importanti per noiPrima della sfida tra Torino e Roma, ecco le parole di Frederic Massara ai microfoni di DAZN: Ci concentriamo sui due nuovi acquisti arrivati, Malen. tuttomercatoweb.com

La Roma non si ferma sul mercato: Carrasco e non solo, la lista di Massara - facebook.com facebook

#Roma, dal rientro di #Angelino a tutte le novità sul mercato in attacco: #Massara dice tutto. E sui giovani... x.com