Al Vinitaly di Verona, il padiglione dedicato all’Emilia Romagna presenta una vasta selezione di vini provenienti dalle diverse zone della regione. La mostra evidenzia le varietà e le peculiarità di ogni territorio, con una particolare attenzione alle differenze che rendono unica questa area. I visitatori possono scoprire le caratteristiche distintive di ogni etichetta, interpretando il vino come espressione delle specificità locali e delle tradizioni agricole.

Verona – Il racconto del vino come visione dell’Emilia Romagna nel mondo. Sono queste le coordinate che la regione ha scelto per il suo padiglione al Vinitaly, come spiega il presidente Michele de Pascale a Cantina Qn, lo spazio di Quotidiano Nazionale e Il Resto del Carlino nel padiglione dell’Emilia Romagna al Vinitaly, inaugurato oggi a Verona. La scenografia scelta per il padiglione è un omaggio alle produzioni del territorio: dal soffitto vibrano decine di pannelli in tessuto con l’impronta ingigantita di alcune gocce di vino, in un microcosmo che si fa macrocosmo, in cui vibrano le sfumature color oro di Ortrugo, Pignoletto, Rebola e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padiglione Emilia Romagna al Vinitaly, tutte le sfumature del vino: “Territorio da scoprire colmo di meravigliose differenze”

Vinitaly: le Cinque Terre svelano il vino come scudo del territorioIl Parco Nazionale delle Cinque Terre porta la propria identità vitivinicola al centro di Vinitaly, presentando un ventaglio di 43 etichette...

Vinitaly, il vino umbro sarà grande protagonista del Padiglione D. Oltre 100 etichette e la regia del Distretto di QualitàIn Veneto ’l'Umbria parteciperà anche ai programmi di animazione cittadina con un vero “Fuori fiera” unendo la musica di Umbria Jazz e...