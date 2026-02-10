Nelle librerie non ci sono più i romanzi di Philip Roth

Nelle librerie italiane i romanzi di Philip Roth sono quasi scomparsi. L’editore Adelphi ha deciso di ripubblicarli, mentre Einaudi, il precedente editore, li ha ritirati dal mercato. Ora i lettori devono cercarli con fatica o rivolgersi alle librerie di seconda mano. La situazione mette in evidenza come cambino le scelte editoriali e le disponibilità di certi autori nel tempo.

Negli ultimi giorni le pagine di cultura dei giornali hanno dato molto spazio, a volte con toni un po’ polemici, alla “scomparsa” dalle librerie dei romanzi di Philip Roth, uno dei più importanti scrittori americani del Novecento, morto nel 2018. È una conseguenza del passaggio dei diritti d’autore delle sue opere alla casa editrice Adelphi, avvenuto due anni fa. Le edizioni pubblicate da Einaudi, il precedente editore italiano di Roth, non sono più disponibili, e attualmente il suo unico romanzo reperibile in libreria è Portnoy, l’unico tradotto e distribuito finora da Adelphi. Se ne sta parlando anche perché le vecchie edizioni sono state messe in vendita a prezzi piuttosto alti nel mercato dell’usato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Da settimane, Portnoy è l’unico romanzo di Philip Roth ancora in vendita nelle librerie italiane.

