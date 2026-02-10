Perché Philip Roth è sparito dalle librerie italiane?

Da settimane, Portnoy è l’unico romanzo di Philip Roth ancora in vendita nelle librerie italiane. Gli altri libri dello scrittore sono scomparsi dal mercato senza spiegazioni ufficiali. La domanda che molti si pongono è: perché Roth è stato rimosso? Nessuna comunicazione ufficiale, solo scaffali vuoti e titoli che sembrano scomparsi nel nulla. La situazione ha suscitato curiosità tra lettori e librai, che cercano di capire cosa sia successo a uno degli autori più influenti della letteratura americana.

L'operazione di Adelphi, gestita dal nipote di Roberto Calasso Roberto Colajanni, di battere all'asta Einaudi, storico editore di Roth, acquistando i diritti di Philip Roth dall'agenzia letteraria di Andrew Wylie per circa un milione di euro ha, però, come conseguenza il fatto che molti lettori non potranno più leggere i romanzi dello scrittore specie in un momento in cui in America - quell'America così ricca di contraddizioni che Roth ha sempre magistralmente descritto - sta dando il peggio di sé agli occhi del mondo. «Mi dispiace per i lettori. Capisco che è difficile aspettare, ma è un periodo fisiologico che dipende dal lavoro dei traduttori.

