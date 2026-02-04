Underwater Pro Tour iniziativa all’Isola del Giglio | Contribuire attivamente alla tutela del mare e del territorio
Due giornate di eventi all’Isola del Giglio per sensibilizzare sulla tutela del mare e delle coste. Organizzato dall’Underwater Pro Tour, l’iniziativa coinvolge appassionati e volontari che si sono messi in gioco per proteggere l’ambiente marino. Durante l’evento, si sono svolte pulizie subacquee e attività di sensibilizzazione, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale dell’isola. Un modo concreto per dimostrare che anche le azioni semplici possono fare la differenza.
Due giornate incentrate sulla tutela dell’ambiente marino e delle aree costiere dell’Isola del Giglio. L’associazione Underwater Pro Tour organizza l’iniziativa – in programma tra il 7 e 8 febbraio – aperta alla partecipazione di volontari e cittadini. Attività concernenti interventi in mare e.🔗 Leggi su Ternitoday.it
