Underwater Pro Tour iniziativa all’Isola del Giglio | Contribuire attivamente alla tutela del mare e del territorio

Due giornate di eventi all’Isola del Giglio per sensibilizzare sulla tutela del mare e delle coste. Organizzato dall’Underwater Pro Tour, l’iniziativa coinvolge appassionati e volontari che si sono messi in gioco per proteggere l’ambiente marino. Durante l’evento, si sono svolte pulizie subacquee e attività di sensibilizzazione, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale dell’isola. Un modo concreto per dimostrare che anche le azioni semplici possono fare la differenza.

