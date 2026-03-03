Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano L' Iran | Un' azione militare europea sarebbe un atto di guerra L' Onu chiede indagine sul raid israeliano sulla scuola | Bombe sui siti nucleari

Un attacco ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre l’esercito israeliano avanza in Libano. L’Iran ha risposto criticando un’ipotetica azione militare europea, definendola un atto di guerra. L’Onu ha richiesto un’indagine sul raid israeliano avvenuto su una scuola, e ci sono segnalazioni di bombe sui siti nucleari. Gli Stati Uniti si preparano a un possibile aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.