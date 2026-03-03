Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano L' Iran | Un' azione militare europea sarebbe un atto di guerra L' Onu chiede indagine sul raid israeliano sulla scuola | Bombe sui siti nucleari
Un attacco ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre l’esercito israeliano avanza in Libano. L’Iran ha risposto criticando un’ipotetica azione militare europea, definendola un atto di guerra. L’Onu ha richiesto un’indagine sul raid israeliano avvenuto su una scuola, e ci sono segnalazioni di bombe sui siti nucleari. Gli Stati Uniti si preparano a un possibile aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Temi più discussi: Iran colpisce ambasciata Usa a Riad, Trump: Presto risponderemo; Guerra in Medio Oriente, chiusa l'ambasciata Usa a Riad dopo essere stata colpita da un drone iraniano. Le truppe israeliane entrano in Libano; La tv di Stato di Teheran, l'ambasciata Usa a Riad: quei simboli colpiti in guerra; Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: Risponderemo.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Attacchi a Teheran e Beirut. Trump: «Risponderemo»L'Iran ha colpito la rappresentanza diplomatica. Il presidente americano contrattacca Chiusa l'ambasciata americana a Riad dopo l'attacco iraniano della notte. La rappresentanza diplomatica ha esortat ...
L'esercito israeliano entra in Libano via terra. L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Trump: 'Risponderemo'Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Colpita l'ambasciata statunitense a Riad, e una base in Bahrein. Trump: 'Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni'. Il premier israeliano: 'Teheran stav ...
