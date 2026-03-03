Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran L' Iran | Un' azione militare europea sarebbe un atto di guerra | Bombe sui siti nucleari
Un attacco ha colpito l’ambasciata statunitense a Riad, mentre le forze israeliane avanzano in Libano. Nel frattempo, sono state lanciate circa 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran e sui siti nucleari. L’Iran ha dichiarato che un’azione militare europea rappresenterebbe un atto di guerra. Gli Stati Uniti si preparano a un possibile incremento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Gli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. «Un'azione militare europea sarebbe un atto guerra» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, a Teheran raid sul quartier generale del regime. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi». Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Colpita l'ambasciata Usa a Riad Israele...
Temi più discussi: Iran colpisce ambasciata Usa a Riad, Trump: Presto risponderemo; Guerra in Medio Oriente, chiusa l'ambasciata Usa a Riad dopo essere stata colpita da un drone iraniano. Le truppe israeliane entrano in Libano; La tv di Stato di Teheran, l'ambasciata Usa a Riad: quei simboli colpiti in guerra; Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: Risponderemo.
Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Attacchi a Teheran e Beirut. Trump: «Risponderemo»L’Iran ha colpito la rappresentanza diplomatica. Il presidente americano contrattacca Chiusa l'ambasciata americana a Riad dopo l'attacco iraniano della notte. La rappresentanza diplomatica ha esortat ... editorialedomani.it
L'esercito israeliano entra in Libano via terra. L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Trump: 'Risponderemo'Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Colpita l'ambasciata statunitense a Riad, e una base in Bahrein. Trump: 'Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni'. Il premier israeliano: 'Teheran stav ... ansa.it
Colpita l'ambasciata #Usa a #Riad, furia di Washington Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran ha dichiarato di aver avviato le operazioni per distruggere i «centri politici americani» nella regione - facebook.com facebook
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Trump: "Possiamo combattere per sempre e vincere" x.com