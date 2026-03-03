Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran L' Iran | Un' azione militare europea sarebbe un atto di guerra | Bombe sui siti nucleari

Un attacco ha colpito l’ambasciata statunitense a Riad, mentre le forze israeliane avanzano in Libano. Nel frattempo, sono state lanciate circa 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran e sui siti nucleari. L’Iran ha dichiarato che un’azione militare europea rappresenterebbe un atto di guerra. Gli Stati Uniti si preparano a un possibile incremento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.